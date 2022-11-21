Путин узаконил статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации Фото: REUTERS

21 ноября российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь ветеранами будут считаться те бойцы, которые стали участниками добровольческих формирований и принимают участие в боях вместе с российской армией.

Данный закон также устанавливает для добровольцев статус инвалида боевых действий, которые получили серьезные ранения.

Ранее сайт KP.RU писал, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации.

Президент России Владимир Путин 31 октября объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Теперь отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине могут только добровольцы и кандидаты на прохождение военной службы по контракту. Портал Объясняем.РФ ответил на главные вопросы о том, кто может пойти добровольцем на спецоперацию на Украине.