Глава администрации Читы Сапожников заявил об уходе на спецоперацию добровольцем

Глава администрации Читы Александр Сапожников Фото: пресс-служба администрации Читы

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться добровольцем в зону военной спецоперации на Украине и написал заявление об уходе с занимаемой должности.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

Сапожников поблагодарил своих коллег и губернатора Забайкальского края Александра Осипова за работу на благо жителей Читы. Кто станет новым главой администрации города, он не сообщил.

Напомним, в сентябре депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Дмитрий Хубезов, а также еще двое парламентариев подали заявления с просьбой позволить им принять участие в российской специальной военной операции на Украине.