Путин увеличил налоги в газовой и нефтяной отраслях

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые предусматривают увеличение налогов в газовой и нефтяной отраслях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, предусматривается дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы по 50 млрд рублей в месяц и корректировка ставки НДПИ на природный газ, которая вступит в силу с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как ранее планировалось. Все это даст российскому бюджету за два года дополнительно свыше 2 трлн рублей.

Налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) также повышается. Он составит 34%. Под него попадут все организации, которые до конца 2022 года направили на экспорт хотя бы одну партию СПГ.

Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль также увеличивается. Планируется, что это увеличит поступления по НДПИ почти на 630 млрд рублей. Временное повышение налогов в угольной сфере на все марки угля за исключением бурого даст российскому бюджету еще около 30 млрд рублей.

Напомним, Минфин России сообщил о том, что доходы по нефтегазовой статье в федеральном бюджете в октябре 2022 года фактически оказались меньше спрогнозированных на 7,5 млрд рублей, составив 275,2 млрд рублей.

По прогнозу ведомства, ожидаемый объем средств от нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, с учетом динамики предыдущего месяца, составит в ноябре 2022 года 282,8 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, россиян предлагают освободить от налога с продажи жилья, если это жилье — единственное в собственности и взамен покупается квартира получше. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовила группа депутатов.

Платить или не платить подоходный налог (НДФЛ) при продаже квартиры или частного дома, пока зависит от того, сколько лет продавец владел этой недвижимостью. Если больше пяти, НДФЛ платить не придется.