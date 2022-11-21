Путин назвал причиной продовольственных проблем авантюрную политику западных стран Фото: REUTERS

Авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии, считает президент России Владимир Путин.

«Мы помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», – заявил глава государства на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Как отметил российский лидер, сегодня Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству основных параметров и находится в числе ведущих мировых производителей сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем он подчеркнул, что наличие собственного селекционно-генетического в животноводстве и птицеводстве является вопросом технологического и продовольственного суверенитета страны и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин назвал «хищнической» и «циничной» позицию богатейших стран мира. По словам российского лидера, Запад продолжают скупку продовольствия, несмотря на угрозу глобального продовольственного кризиса.