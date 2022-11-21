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НовостиПолитика21 ноября 2022 14:20

Путин назвал причиной продовольственных проблем авантюрную политику западных стран

Россия находится в числе ведущих мировых производителей сельскохозяйственной продукции, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал причиной продовольственных проблем авантюрную политику западных стран

Путин назвал причиной продовольственных проблем авантюрную политику западных стран

Фото: REUTERS

Авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии, считает президент России Владимир Путин.

«Мы помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран», – заявил глава государства на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Как отметил российский лидер, сегодня Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству основных параметров и находится в числе ведущих мировых производителей сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем он подчеркнул, что наличие собственного селекционно-генетического в животноводстве и птицеводстве является вопросом технологического и продовольственного суверенитета страны и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин назвал «хищнической» и «циничной» позицию богатейших стран мира. По словам российского лидера, Запад продолжают скупку продовольствия, несмотря на угрозу глобального продовольственного кризиса.