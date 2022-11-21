Жители Ростовской области пожаловались на стоимость продуктов в магазинах

Жители Ростова пожаловались на выросшие цены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимальный основной набор продуктов в Ростовской области подорожал на 2,3 % и сейчас составляет около 5,1 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата, передает издание RostovGazeta.ru.

Продуктовая корзина, цену которой рассчитали, должна включать в себя хлеб, кондитерские изделия, овощи, бахчевые, мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, чай и некоторые другие продукты.

Добавим, об изменении цен в Ростовской области сейчас говорят не только эксперты в области статистики, но и обычные жители региона. Например, ранее в социальных сетях люди жаловались, что цены и зарплаты меняются непропорционально. Некоторые отметили, что стоимость продуктов на донских прилавках изменилась так сильно, и ее уже «трудно сравнивать с теми ценами, которые были в прошлый Новый год».