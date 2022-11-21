Сербия и Косово не договорились о деэскалации конфликта Фото: Shutterstock

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению о деэскалации конфликта на встрече при участии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Экстренное совещание на высоком уровне президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти в Брюсселе, организованное высоким представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем, завершено. Речь шла об ответственности обоих лидеров за деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», – написал Стано в Twitter.

Напомним, косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами, на номера с косовской символикой. С 21 ноября 2022 власти Косово намерены штрафовать на 150 евро автомобилистов с сербскими регистрационными знаками.