Новак: Россия не намерена поставлять нефть в страны, которые введут "ценовой потолок" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка".

По его словам, российская сторона подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами.

- Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи, - заявил он журналистам, комментируя возможное введение потолка цены на российскую нефть.

При этом Новак предупредил, что введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.

В прошлом месяце Новак уже заявлял, что Россия не собирается поставлять нефть, если западные страны установят ограничения на стоимость российской нефти. Он отметил, что Москва намерена "поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования".