Эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов Фото: REUTERS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после обстрелов Запорожской АЭС выявили на станции повреждения резервуаров для хранения конденсата, что в результате привело к нерадиоактивной утечке. Об этом говорится в докладе на сайте организации.

При этом отмечается, что ключевое оборудование атомной станции не пострадало, также нет угрозы ядерной безопасности.

- МАГАТЭ оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской АЭС... По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, они подтвердили, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, - отмечается в заявлении.

Днем ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил, что МАГАТЭ занимается оценкой ущерба, причиненный атомной станции в результате обстрелов в субботу и воскресенье.