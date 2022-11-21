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НовостиВ мире21 ноября 2022 19:07

Эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов

При этом отмечается, что ключевое оборудование атомной станции не пострадало
София ГОНЧАРОВА
Эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов

Эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов

Фото: REUTERS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после обстрелов Запорожской АЭС выявили на станции повреждения резервуаров для хранения конденсата, что в результате привело к нерадиоактивной утечке. Об этом говорится в докладе на сайте организации.

При этом отмечается, что ключевое оборудование атомной станции не пострадало, также нет угрозы ядерной безопасности.

- МАГАТЭ оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской АЭС... По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, они подтвердили, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, - отмечается в заявлении.

Днем ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он также отметил, что МАГАТЭ занимается оценкой ущерба, причиненный атомной станции в результате обстрелов в субботу и воскресенье.