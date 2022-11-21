Умер раненный в зоне спецоперации иерей Александр Цыганов Фото: Александр ГЛУЗ

От полученных ранений в зоне спецоперации умер клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов. Об этом 21 ноября сообщается в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Уточняется, что иерей Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым.

- 21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО, - сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, Отца Михаила не стало утром 6 ноября 2022 года. На сайте Патриархии написано, что настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области, протоиерей Михаил Васильев погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации.