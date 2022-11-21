Зеленский нарушил условия вступления в ЕС отменой пожизненного финансового мониторинга высших чиновников

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков и высших чиновников, предоставив им возможность отмывания денег. Фото: REUTERS

На Украине отменили пожизненный финансовый мониторинг в отношении политиков и высших чиновников. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это является нарушением одного из основных условий вступления страны в Евросоюз, пишет ТАСС со ссылкой на общественную организацию «Центр противодействия коррупции».

Сообщается, что теперь финансовая деятельность политически значимых лиц на Украине будет отслеживаться только в течение трех лет со дня освобождения от должности. Через три года бывшие политики и чиновники смогут легализовать любые доходы.

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС», - сказано в размещенном в социальных сетях сообщении пресс-службы ЦПК.

Напомним, среди заявленных условий для вступления Украины в ЕС были укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.

Тем временем эксперты из Осло назвали коррупцию первой среди причин, почему Украину не примут в Евросоюз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разгуле коррупции на Украине и указал на отсутствие в этой стране независимого суда.