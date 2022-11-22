Токаев победил на президентских выборах в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на президентских выборах. Об этом в ходе заседания заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров.

Как сообщил глава ЦИК, Токаев выиграл выборы президента, получив 81,31% голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка составила 69,44%.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в минувшие воскресенье, 20 ноября.

Как писал сайт KP.RU, согласно предварительным итогам, за графу «против всех» проголосовали - 5,80%, главу ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев поддержали 3,42% избирателей, общественный деятель Каракат Абден набрал 2,60%, а экономист Мейрам Кажыкен - 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева проголосовали 2,22% граждан, правозащитницу Салтанат Турсынбекову поддержали 2,12%.