IDNES: Украинские войска потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу на поле боя на фоне истощения запасов вооружений, в том числе из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракетных войск. Об этом в интервью IDNES сказал сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.

«Причина - в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», - заявил военный эксперт, отметив, что за последние месяцы украинская армия израсходовала слишком много вооружения, а также материальных средств.

Напомним, 24 февраля текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было принято решение о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, соответствующие меры были необходимы ввиду обстоятельств.

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