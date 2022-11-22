В Белоруссии сеть ресторанов бренда «Макдоналдс» начнет работу под новым брендом «Вкусно — и точка»

Вывески с желтой буквой "М" уже сняли со многих ресторанов в городе, сообщили сотрудники заведения Фото: REUTERS

Сегодня, 22 ноября 2022 года в Белоруссии открывается сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". Они заменят известный бренд заведений McDonald's. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника одного из минских ресторанов.

Вывески с желтой буквой "М" уже сняли со многих ресторанов в городе. Логотипы нового бренда разместят в ближайшее время.

Напомним, 10 ноября 2022 года стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" заменит на рынке Белоруссии иностранный бренд McDonald's.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса во Дворце Независимости. - "Место «Макдональдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы".