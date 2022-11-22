СБУ заявила, что проводит в Киево-Печерской лавре "контрразведывательные мероприятия" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ), комментируя свои действия на территории Киево-Печерской лавры, заявила, что проводит «контрразведывательные мероприятия».

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 22 ноября, украинское СМИ заявили о начале обысков на территории Киево-Печерской лавры.

«СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Службы безопасности Украины, где уточняется, что данные действия проходят совместно с национальной полицией, а также национальной гвардией «в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Отмечается, что данные действия проводятся «для проверки данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия», а также правоохранители проверяют «лиц на территории Лавры относительно их причастности противоправной деятельности».

Напомним, СБУ возбудила уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.