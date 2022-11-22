Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах войск на павловском и угледарском направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 22 ноября, сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) России на павловском и угледарском направлениях.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», - сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в минувшую субботу, 19 ноября, Пушилин заявил о продвижении по всей линии фронта. Как он отметил, подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. При этом врио главы республики заявил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов». По его словам, ВС России постепенно отбивают Артемовск, однако в данном направлении ситуация сложная, поскольку украинская армия бросает в этом направлении свои дополнительные силы.

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