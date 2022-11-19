Пушилин заявил, что милиция ДНР продвигается по всей линии фронта Фото: REUTERS

Подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта", - сказал Пушилин в видеообращении.

Пушилин тем не менее отмечает, что это не такие, "как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов".

По его словам, российская армия постепенно отбивает Артемовск. Пушилин подчеркивает, что в этом направлении ситуация сложная, противник бросает туда дополнительные силы.

"Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед", - сказал Пушилин. Врио главы ДНР подчеркнул, что успех развития операции зависит от каждого населенного пункта.

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 15 ноября 2022 года, сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки покинули город в связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

10 ноября 2022 года, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо впервые публично прокомментировал решение о передислокации подразделений ВС России на левый берег Днепра из Херсона. Чиновник назвал это "крайне тяжелым решением".