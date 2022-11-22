Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 252 Фото: REUTERS

Количество погибших во время землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек, сообщают местные власти.

По инфорации Reuters, 31 человек до сих числится пропавшим без вести, по меньшей мере 377 получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, жертвами землетрясения стали жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Известно о повреждениях семи жилых домов, а также больницы, школы и нескольких административных зданий. Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты, очаг залегал на глубине пять километров.

По словам главы Агентства метеорологии, климатологии и геофизики в провинции Западная Ява Индры Густари, на данный момент отсутствует опасность цунами, которое могло быть вызвано землетрясением.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 162 человек.