Илон Маск потерял более 100 млрд долларов в 2022 году

Соучредитель Tesla по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 169,8 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Убытки американского бизнесмена Илона Маска за 2022 год превысили 100 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla Inc. упали до самого низкого уровня за два года, сообщает агентство Bloomberg.

"В этом году он потерял 100,5 млрд долларов — больше всех в индексе благосостояния — после пика в 340 млрд долларов чуть более года назад", - пишет издание.

Соучредитель Tesla по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 169,8 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже после того, как в 21 ноября 2022 года его собственный капитал сократился на 8,6 миллиарда долларов.

При этом, акции Tesla упали на 6,8% до 167,87 доллара на торгах в Нью-Йорке 21 ноября — самого низкого уровня с ноября 2020 года — и в этом году упали на 52%. Это сопоставимо с 29-процентным падением высокотехнологичного индекса Nasdaq 100.

Зависимость Tesla от Маска, уточняет агентство, указана как фактор риска в ее документах по безопасности, подчеркивая, что "хотя г-н Маск проводит много времени с Tesla и очень активен в нашем управлении, он не уделяет Tesla все свое время и внимание".

Не так давно издание The Wall Streеt Journal писало, что американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla, сам миллиардер данный пост решил покинуть.