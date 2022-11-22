Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили на Южно-Донецком направлении три диверсионные группы украинских войск, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении российские войска нанесли поражение мотопехотной роте ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР – ее потери составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными. ВС России также сорвали попытку атаки еще одной мотопехотной роты украинских войск, усиленной иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 40 военнослужащих и наемников, три бронеавтомобиля и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов, пытавшихся перебраться на левый берег Днепра.