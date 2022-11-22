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НовостиПолитика22 ноября 2022 11:23

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили более 50 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили на Южно-Донецком направлении три диверсионные группы украинских войск, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении российские войска нанесли поражение мотопехотной роте ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР – ее потери составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными. ВС России также сорвали попытку атаки еще одной мотопехотной роты украинских войск, усиленной иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 40 военнослужащих и наемников, три бронеавтомобиля и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов, пытавшихся перебраться на левый берег Днепра.