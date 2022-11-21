Российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся попасть на левый берег Днепра Фото: Александр КОЦ

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины попыталась прорваться на левый берег Днепра, но была уничтожена российскими войсками, заявили в Министерстве обороны РФ.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области российскими войсками были поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган», из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Херсонской области заявили о продолжении эвакуации жителей из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, с начала эвакуации свое место жительства покинули более 115 тысяч человек.

Тем временем власти Украины объявили «добровольную эвакуацию» жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

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