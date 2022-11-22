"Газпром" зафиксировал оседание предназначенного для Молдавии газа на Украине

"Газпром" заявил, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа Фото: REUTERS

Специалисты "Газпром" зафиксировали "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии в соответствии с контрактами. Об этом сообщили в холдинге, уточнив, что с 28 ноября 2022 года компания начнет сокращать подачу газа через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.

"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

Если ситуация с "оседанием не изменится, "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" через Украину в объеме "суточной недопоставки". Ограничения, вероятно, вступят в силу 28 ноября 2022 года в 10:00 по Москве.

Напомним, правительство Молдавии рассматривает варианты обращения в суд и взысканий с "Газпрома" компенсации за сокращение поставок газа в республику. Отмечалось, что имеют место проблемы с прокачкой газа через Украину. "Газпром" не смог увеличить поставки "голубого топлива" в Молдавию в ноябре 2022 года, сохранив их на уровне октября.