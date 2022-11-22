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НовостиВ мире22 ноября 2022 16:29

На случай блэкаута на Украине разработали план

Глава «Укрэнерго» заявил, что на местах знают, как поступать при полном отключении света
Сергей ГАПЧУК
На случай блэкаута на Украине разработали план

На случай блэкаута на Украине разработали план

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.

«В «Укрэнерго» и других энергетических компаниях, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия, для того чтобы, когда такое событие произойдет, все прекрасно знали, кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, инструкции известны энергетикам, другим операторам газотранспортной и транспортной инфраструктуры, а также чиновникам на всех уровнях власти.

Он подчеркнул, что вероятность полного отключения света зависит от характера и масштаба нанесенных повреждений.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее 15 ноября 2022 года мэр Киева сообщал, что в столице и во всех остальных регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии. Отключения производились, чтобы сбалансировать энергетическую систему и избежать аварий на оборудовании.

Напомним, удары по критической инфраструктуре Украины начали наноситься 10 октября 2022года, после того как 8 октября спецслужбы Украины совершили на Крымском мосту террористический акт, в результате которого обрушилось несколько пролетов.