На случай блэкаута на Украине разработали план Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.

«В «Укрэнерго» и других энергетических компаниях, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия, для того чтобы, когда такое событие произойдет, все прекрасно знали, кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, инструкции известны энергетикам, другим операторам газотранспортной и транспортной инфраструктуры, а также чиновникам на всех уровнях власти.

Он подчеркнул, что вероятность полного отключения света зависит от характера и масштаба нанесенных повреждений.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее 15 ноября 2022 года мэр Киева сообщал, что в столице и во всех остальных регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии. Отключения производились, чтобы сбалансировать энергетическую систему и избежать аварий на оборудовании.

Напомним, удары по критической инфраструктуре Украины начали наноситься 10 октября 2022года, после того как 8 октября спецслужбы Украины совершили на Крымском мосту террористический акт, в результате которого обрушилось несколько пролетов.