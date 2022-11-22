На Украине допустили аварийные отключения света из-за холодов Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов.

Он также рассказал, что сейчас ситуация с электричеством остается сложной.

- Во всех регионах страны продолжают применяться отключения (электроэнергии для) потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений, - сказал политик на заседании правительства.

Шмыгаль добавил, что критически важным в таких условиях является необходимость продолжать экономить электроэнергию, что, как предполагается, позволит избежать внеплановых отключений.

До этого в Киевской области Украины вводили аварийные отключения электроэнергии на фоне непогоды. Ряд населенных пунктов региона из-за мокрого снега и дождя частично или полностью остались без света.