В Киевской области пропало электричество из-за мокрого снега и дождя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киевской области Украины вводят аварийные отключения электроэнергии на фоне непогоды. Ряд населенных пунктов региона из-за мокрого снега и дождя частично или полностью остались без света. Об этом во вторник, 22 октября, заявили в Киевском горсовете.

Ранее в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры Киевской области, отметив, что в регионе введены стабилизационные отключения электричества.

«В Киевской области из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21-22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии. Бригады ДТЭК "Киевские региональные сети" продолжают ликвидацию последствий непогоды», - сказано в заявлении горсовета.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 21 ноября, экстренные отключения света ввели в Одесской области, отметив, что там не действует ранее установленный график аварийных отключений.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов было повреждено более 30 объектов инфраструктуры страны. Украинский президент Владимир Зеленский объявил об аварийных отключениях электроэнергии.

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