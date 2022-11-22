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НовостиВ мире22 ноября 2022 19:59

SpaceX потребовала от украинской компании "Старлинк" прекратить действие торговой марким

Спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink
София ГОНЧАРОВА
SpaceX потребовала от украинской компании "Старлинк" прекратить действие торговой марким

SpaceX потребовала от украинской компании "Старлинк" прекратить действие торговой марким

Фото: REUTERS

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и на Укрпатент.

Все дело в том, что SpaceX требует прекратить действие торговой марки. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда".

Уточняется, что украинский бренд "Старлинк" зарегистрирован в 2011 году. Также известно, что данная компания занимается IT-услугами. Однако, спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink.

Ранее Илон Маск в своем Twitter подтвердил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Это связано с тем, что SpaceX не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, "направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами".