SpaceX потребовала от украинской компании "Старлинк" прекратить действие торговой марким Фото: REUTERS

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и на Укрпатент.

Все дело в том, что SpaceX требует прекратить действие торговой марки. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда".

Уточняется, что украинский бренд "Старлинк" зарегистрирован в 2011 году. Также известно, что данная компания занимается IT-услугами. Однако, спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink.

Ранее Илон Маск в своем Twitter подтвердил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Это связано с тем, что SpaceX не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, "направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами".