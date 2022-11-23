Еврокомиссия призвала установить потолок цены на российский газ на уровне 3000 долларов

Еврокомиссия назвала размер потолка цены на российский газ Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой установить потолок цены на российский газ на уровне 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по контракту на месяц вперед. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Ограничение предлагается ввести на газовом хабе TTF в Нидерландах с 1 января 2023 года. Также вмешательство в ценообразование допускается, если спред между ценой TTF и глобальной ценой газа достигает 58 евро в течение 10 дней.

В ЕК добавили, что потолок цены может быть приостановлен в случае угрозы безопасности поставок и финансовой стабильности Евросоюза.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты выяснили, что потолок цены на российскую нефть может быть выше обсуждаемого ранее интервала в 40—60 долларов за баррель. По их данным, регулирующий стоимость механизм точно не начнет действовать одномоментно после решения о его введении.

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