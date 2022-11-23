Зеленский объяснил, как Украина попытается пережить грядущую зиму

Зеленский объявил о запуске 4000 пунктов поддержки граждан Украины на случай перебоев с электричеством Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, уточнив, что в дальнейшем будут развернуты дополнительные пункты.

"В случае повторения массированных российских ударов и при наличии понимания, что электроснабжение не может быть восстановлено в течение нескольких часов, активизируется работа "Пунктов Несокрушимости" - там будут все основные услуги, включая электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечки", - пишет Зеленский.

По его словам, пункты будут действовать во всех областных и административных районах Украины.

Владимир Зеленский также выразил уверенность в том, что, если граждане будут помогать друг другу "мы все вместе сможем пережить эту зиму".

Напомним, Вооруженные силы России во время ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины в четверг, 17 ноября, поразили все намеченные цели. В результате была нарушена переброска резервов и вооружений, сообщили в Минобороны РФ.