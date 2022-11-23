Сенатор Абрамов считает, что США вынудят Европу покупать российскую нефть по высокой цене Фото: Shutterstock

Введенные Соединенными Штатами ограничения на закупки нефти из России оставили лазейки для ее продажи европейскими странам по высокой цене, считает первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

«Это является очередной аферой США. Европейцы будут покупать нашу же нефть, газ через посредников – подставные американские фирмы. В итоге США попытаются получить огромные прибыли», – заявил сенатор в беседе с РИА Новости.

Как полагает парламентарий, Вашингтон постарается сделать так, чтобы стать главным продавцом энергоресурсов на европейском рынке. Вместе с тем, отмечает он, любой танкер можно будет отследить, и тогда афера США всплывет. Абрамов подчеркнул, что России сама выберет, кому поставлять свои энергоносители и будет искать прямые контакты.

Напомним, Министерство финансов США официально разрешило поставлять российскую нефть в ряд европейских стран. Как поясняют в ведомстве, в ближайшее время на поставки энергоресурсов из России могут рассчитывать Болгария, Хорватия и все без исключения государства Евросоюза, у которых нет выхода к морю. Кроме того, потолок цен на нефть из России не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами РФ.