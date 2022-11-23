Кличко назвал предстоящую зиму самой худшей для Киева со времен Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящая зима может стать для жителей Киева самой худшей со времен Второй мировой войны, предупредил мэр города Виталий Кличко.

«Мы должны готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы зашло так далеко», – заявил политик в интервью немецкой газете Bild.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта «Пункты Несокрушимости», в рамках которого уже действует более четырех тысяч точек, где граждане страны могут получить помощь в случае отключения электричества. По его словам, пункты будут действовать во всех областных и административных районах Украины. Политик также выразил уверенность в том, что, если граждане будут помогать друг другу, украинцы «все вместе смогут пережить эту зиму».