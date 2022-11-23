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НовостиПолитика23 ноября 2022 10:14

Кличко назвал предстоящую зиму самой худшей для Киева со времен Второй мировой войны

Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, объяснил мэр украинской столицы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кличко назвал предстоящую зиму самой худшей для Киева со времен Второй мировой войны

Кличко назвал предстоящую зиму самой худшей для Киева со времен Второй мировой войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящая зима может стать для жителей Киева самой худшей со времен Второй мировой войны, предупредил мэр города Виталий Кличко.

«Мы должны готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы зашло так далеко», – заявил политик в интервью немецкой газете Bild.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта «Пункты Несокрушимости», в рамках которого уже действует более четырех тысяч точек, где граждане страны могут получить помощь в случае отключения электричества. По его словам, пункты будут действовать во всех областных и административных районах Украины. Политик также выразил уверенность в том, что, если граждане будут помогать друг другу, украинцы «все вместе смогут пережить эту зиму».