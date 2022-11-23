В "Росэнергоатом" склоняются к тому, что емкости с дистиллятами на ЗАЭС были повреждены после обстрелов ВСУ

В "Росэнергоатоме" уточнили, что поврежденные емкости находятся между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС Фото: REUTERS

В "Росэнергоатоме" склоняются к версии, что причиной повреждения емкостей с дистиллятами, которые находятся между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС, стали обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на советника генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Между четвертым и пятым энергоблоками стоят емкости с дистиллятами. Они используются частично как часть системы охлаждения ядерного реактора и частично для обмыва определенных узлов и агрегатов", - сказал он.

Карчаа считает, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и назвали нерадиоактивной утечкой повреждение емкостей. По словам Карчаа, степень серьезности инцидента надо определять по совокупности факторов.

"Здесь они [ВСУ] часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции. Каждый этот инцидент в отдельности может быть и не критичен", - подчеркнул представителя "Росэнергоатома".

Тем не менее он полагает, что необходимо акцентировать на этом внимание и концентрироваться на "совокупности", которая "формирует совершенно другую оценку ущерба и рисков".

Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России отказаться от претензий на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

В МАГАТЭ также обеспокоены "давлением на украинский обслуживающий персонал" ЗАЭС и "неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории", - говорится в документе.

МАГАТЭ оперативно отправило инспекторов на Украину после сообщений о "грязной бомбе" и не нашло признаков работы над ней. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил 9 ноября 2022 года.