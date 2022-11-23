Украинские журналисты сообщили о взрывах в Херсоне

Херсон. Стела на въезде в город, сентябрь 2022 года. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Херсоне прогремели несколько взрывов в среду, 23 ноября 2022 года. Об этом сообщило украинское интернет-издание "Общественное".

По данным местных журналистов, воздушной тревоги в городе, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), не объявляли. Сведений о разрушениях и характере взрывов не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины пока не намерены пускать журналистов в Херсон. По его словам, это связано с разминированием города и важнейших инфраструктурных и иных объектов, которые в нем расположены.

Глава Незалежной подчеркнул, что данное решение распространяется на всех журналистов без исключения - как на местных представителей средств массовой информации, так и на сотрудников западных медиа. При этом политик не уточнил срок действия запрета.

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