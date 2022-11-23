Британия передаст Украине три вертолета Sea Kings Фото: Shutterstock

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины три вертолета Sea Kings, сообщил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.

По информации BBC, Лондон поставит Киеву машины, снятые с вооружения британских войск. Как отмечается в сообщении, первый из вертолетов уже прибыл на Украину. В последние 2,5 месяца украинские военные прошли обучение в Великобритании по управлению и обслуживанию Sea Kings, пишет издание.

Эти вертолеты ранее стояли на вооружении Королевских военно-воздушных сил и Королевского военно-морского флота. В 2018 году был списан последний из них.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев, сообщил, что Лондон передаст Украине 125 зенитных орудий и специальные средства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Размер нового пакета военной помощи Украине составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

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