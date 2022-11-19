Великобритания передаст Украине новые средства ПВО для борьбы с беспилотниками Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев, сообщил, что Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий и специальные средства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

«Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы», - приводит канцелярия слова Риши Сунака.

Как уточняется, размер нового пакета военной помощи Украине составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, на встрече Сунака с Зеленским обсуждался «план реконструкции» Украины после завершения конфликта.

Как сообщал сайт KP.RU, 19 ноября 2022 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Риши Сунак заявил, что Великобритания поставит на Украину еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих.