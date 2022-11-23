Молдавия специально оставила часть газа в сетях Украины

«Молдовагаз» заявляет о намеренном оставлении газа на Украине для недопущения дефицита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия целенаправленно оставила часть газа в сетях Украины, так как он не был использован из-за теплой погоды, а вернуть его для хранения невозможно, об этом заявил руководитель «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» ежедневно направляет поставщику и операторам сетей Украины информацию о номинальном объеме газа, необходимом в течение суток. При этом операторы ... в Молдавии и Украине управляют потоками газа в разных направлениях ...», - пояснил Чебан.

По словам Чебана, компания не имела возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем газа, а отказ от него … означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября, и определенная часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей …».

Кроме того, он отметил, что разница в начале ноября была существенной, поскольку была зарегистрирована аномально теплая погода, что позволило позже начать отопительный сезон.

Чебан заявил, что операторы из Украины всегда передавали компании объемы газа, указанные в подтвержденных номинациях.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее «Газпром» заявил, что сократит поставки газа в Молдавию, так как зарегистрировал оседание на Украине российского газа, который предназначался для поставки потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз».

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