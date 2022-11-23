Минобороны РФ опровергло сообщения о договоренности с НАТО «соблюдать осторожность» в Черном море Фото: Архив "КП"

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов не проводил переговоров с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения кораблей в Черном море. Об этом заявили в Минобороны России.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся недавно разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком», – сказали журналистам в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, никаких систематических контактов с представителями Североатлантического альянса не было. Российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов также не существует, добавили там.

Напомним, ранее Euractiv сообщил, что Герасимов и Бауэр договорились «проявлять осторожность» во избежание конфликтных ситуаций в Черном море. Договоренность якобы предусматривает запрет экипажам кораблей находиться в непосредственной близости друг с другом, уточнялось в сообщении.

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