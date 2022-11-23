Euractiv: Военные России и НАТО договорились «соблюдать осторожность» в Черном море

Военные России и НАТО договорились «соблюдать осторожность» в Черном море Фото: REUTERS

Военные России и НАТО договорились быть осторожными и избегать инцидентов в Черном море, рассказал источник в Североатлантическом альянсе.

По информации Euractiv, договоренность «проявлять осторожность» была достигнута недавно между начальном Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым и председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обе стороны хотят избежать конфликтных ситуаций, отмечается в сообщении.

Уточняется, что договоренность предусматривает в частности запрет экипажам кораблей находиться в непосредственной близости друг с другом в Черном море во избежание «несчастных случаев».

Минобороны в свою очередь опровергло сообщения о договоренности с НАТО «соблюдать осторожность» в Черном море.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов хочет установить канал связи с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Позже представитель Пентагона заявил, что такой канал связи был установлен с Минобороны РФ для предотвращения военных инцидентов. Коммуникация ведется по «важнейшим вопросам безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации», уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России заявили о повышении военной активности НАТО в Черном море.

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