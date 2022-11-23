В Киеве сообщили о попадании ракеты в один из инфраструктурных объектов Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице оказался поражен один из объектов инфраструктуры.

- Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается, сообщил политик 23 ноября в своем Telegram-канале.

Кличко также добавил, что несколько взрывов прогремели сегодня в разных районах Киева.

Незадолго до этого украинское издание Klymenko Time сообщало, что серия взрывов прогремела в Одессе. Сведений о разрушениях объектов инфраструктуры и других подробностей происшествия не журналисты не приводят. Известно, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Киеве все чаще стали звучать взрывы. Так, в Шевченковском районе украинской столицы прогремело четыре взрыва. По словам Кличко, сразу после случившегося на место случившегося выдвинулись оперативные службы.

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