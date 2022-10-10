В центре Киева зафиксировали четыре взрыва Фото: REUTERS

В Шевченковском районе Киева прогремело четыре взрыва. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на главу города Виталия Кличко в понедельник, 10 октября 2022 года.

Градоначальник уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По данным украинских журналистов, также имеется информация о работе систем противовоздушной обороны.

Уже появились первые видео из Киева, на которых зафиксированы последствия последних взрывов. Новостей по этой теме от официальных властей Украины пока немного.

Так, советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Вместе с тем, чиновник не уточнил, к каким именно повреждениям это привело.

Стоит также отметить, что взрывы фиксируют не только в Киеве. В частности, местные средства массовой информации распространяют сведения об аналогичных инцидентах в Днепропетровске, Житомирской, Львовской и Киевской областях, а также в других населенных пунктах Западной Украины.