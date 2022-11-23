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НовостиПолитика23 ноября 2022 13:04

Кадыров сделал заявление о победе на Херсонском направлении

Кадыров заявил об уничтожении полком «Север» 200 военных ВСУ на Херсонском направлении
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров сделал заявление о победе на Херсонском направлении

Кадыров сделал заявление о победе на Херсонском направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы полка «Север» уничтожили 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие полка «Север» имени успешно отразили несколько атак противника. В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, бойцы «Севера» ликвидировали противника максимально быстро и без потерь, захватив западное вооружение. По словам Кадырова, среди погибших в рядах ВСУ оказалось большое количество наемников из США и Польши.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ.

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