Кадыров сообщил, что уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ

Кадыров сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кадыров сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ.

"В период с 25 по 27 октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек - ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники - 40 единиц. Танков - восемь единиц. БМП - пять единиц. Бронированных машин - 20 единиц", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также в секторе спецназа "Ахмат" - на соледарском направлении - уничтожены 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники.

Ранее Кадыров объявил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений. Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг". Он также добавил, что перед бойцами задачи остаются прежними - "нейтрализовать украинских нацистов и защитить мирных жителей Донбасса".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.