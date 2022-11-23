Вице-премьер Молдавии заявил об отключении света в республике

Вице-премьер Молдавии Спыну уточнил, что отключение связанно с массированным ракетным ударом России по Украине Фото: REUTERS

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовом отключении электричества по всей территории республики в связи с массированным ракетным ударом со стороны России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране", - пишет он.

Спыну оповестил также, что Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству, и призвал ожидать дополнительной информации о состоянии электросистем. По его словам, отключение связано не с повреждением инфраструктуры, а с автоматической системой безопасности.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.