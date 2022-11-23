На Украине начались проблемы с Ровенской и Хмельницкой АЭС Фото: REUTERS

На Украине вечером 23 ноября начались значительные проблемы на нескольких атомных электростанциях.

В частности, по сообщениям украинских властей, на Хмельницкой АЭС пришлось отключить от энергосистемы энергоблоки.

Также издание "Страна.ua" пишет, что Ровенскую АЭС на некоторое время перевели в аварийный режим. Предполагается, что причиной могло стать резкое падение потребления электроэнергии в стране.

Среди других проблем - ситуация на Южно-Украинской АЭТ. Там станцию тоже перевели в аварийный режим.

Тем временем, ТАСС со ссылкой на главу Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого пишет, что украинские электростанции, за исключением трех атомных, повреждены.

- У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская), расположенных на территории, подконтрольной украинскому правительству, все остальные крупные электростанции были повреждены начиная с 10 октября до настоящего времени, - уточнил он.

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице оказался поражен один из объектов инфраструктуры.

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