ЕС собирает по своим городам электрогенераторы для Украины

ЕС планирует направить на Украину электрогенераторы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского парламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Страсбурге заявила об инициативе вместе с ассоциацией крупнейших городов Европы по сбору электрогенераторов для нужд Украины.

«Совместно с европейскими городами мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов», - сообщила Метсола.

Планируется, что крупнейшими европейскими городами будут предоставлены сотни электрогенераторов, в том числе и промышленных, которые при координации Еврокомиссии будут отправлены Украине.

Напомним, сегодня Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года Всемирный банк на выплату зарплат работникам государственных органов и учебных заведений перевел Украине 60 миллионов долларов.

В этот же день ЕК от имени ЕС перечислила Украине транш в размере 2,5 миллиарда евро.

Кроме того, вчера США сообщили о выделении Украине прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Таким образом, прямая бюджетная поддержка Украине достигнет 13 миллиардов долларов.

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