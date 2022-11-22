Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты госслужащим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный банк перевел Украине 60 миллионов долларов для расчета по зарплатам с работниками государственных органов и учебных заведений. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Отмечается, что такая сумма поступила в бюджет Украины 22 ноября. Из этой сумму 50 миллионов долларов Киев получил на льготных условиях от Международной ассоциации развития, а остальные 10 миллионов долларов выделили власти Латвии.

Сегодня также сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) от имени Европейского союза (ЕС) во вторник, 22 ноября, перечислит Украине еще один транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро.

Также в этот день США объявили, что выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов.С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет 13 миллиардов долларов.