Минэнерго Украины: Временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС Фото: REUTERS

Все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены в среду, 23 ноября. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

- Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС, - сказано в сообщении ведомства в соцсети.

В министерстве уточняют, что подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране были обесточены, из-за случившегося происходят аварийные отключения. Также сообщается, что из-за возникших проблем с отключением света возможны перебои с отоплением и водоснабжением.

23 ноября Россия вновь нанесла новый массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Как считают эксперты, что российские удары по украинской инфраструктуре носят "накопительный" характер. Все дело в том, что последствия каждого следующего удара все более разрушительны для военных коммуникаций, энергосистемы и транспорта Украины.

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