Годовая инфляция в России замедлилась до 12,3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России уровень инфляции в годовом выражении по состоянию на 21 ноября понизился с отметки с 12,4%, которая была зафиксирована неделей ранее, до 12,3%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

- На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция в России составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,3% год к году, - говорится в документе.

Стоит отметить, что по прогнозу Минэкономразвития, в этом году в стране инфляция ожидается на уровне 12,4%.

Тем временем, согласно данным Росстата, недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%, неделей ранее она составляла 0,6%. Так, за период с 15 по 21 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке экспертов ведомства, составил 100,11%, с начала ноября – 100,18%, с начала года – 110,86%.

Как ранее писал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Госдума увеличила со следующего года прожиточный минимум в России до 14 375 рублей, то есть с 1 января 2023 года его размер увеличится на 3,2%.