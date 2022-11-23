Срочное заседание Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского запланировано на 24 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Киев запросил проведение срочного заседания Совета безопасности ООН. Обсуждение должно состояться в полночь по московскому времени, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он также добавил, что причиной срочного заседания стали удары по объектам украинской инфраструктуры. Представлять Киев намерен украинский лидер Владимир Зеленский.

- Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ, - отметил Полянский.

23 ноября Россия вновь нанесла новый массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Как считают эксперты, что российские удары по украинской инфраструктуре носят "накопительный" характер. Все дело в том, что последствия каждого следующего удара все более разрушительны для военных коммуникаций, энергосистемы и транспорта Украины.