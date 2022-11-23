Песков заявил, что будущее и успех спецоперации на Украине не вызывают сомнений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что будущее и успех российской специальной военной операции на Украине не вызывает никаких сомнений.

Во время общения с журналистами представитель Кремля получил вопрос о том, согласен ли он с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине.

- С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает, - заявил Песков.

Ранее российский лидер и представители ведомства неоднократно заявляли, что все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.