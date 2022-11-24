Рогов заявил, что поставленная Украине западная военная техника сейчас оказалась бесполезной

Владимир Рогов выступил с важным заявлением о текущей ситуации в Запорожской области РФ Фото: из соцсетей

Член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов сообщил, что военная техника, которую западные страны поставили Киеву, сейчас находится на ремонте - в текущих погодных условиях она оказалась полностью бесполезной.

"Если мы говорим о военной составляющей, то сейчас у них идут ремонтные работы. Подавляющая часть иностранной техники, включая и французские БТРы, и британские, и турецкие те же, итальянские БТРы, они поставлены в расположение боевиков ВСУ без комплектов грязевых колес. Они не могут перемещаться в нынешних условиях", - сообщил он KP.RU.

По словам Рогова, это обстоятельство в настоящее время дает российским военным определенное преимущество в ходе спецоперации на Украине.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец также полагает, что погодные условия могут доставить Вооруженным силам Украины немало проблем уже в самое ближайшее время.