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НовостиВ мире24 ноября 2022 5:41

В Пентагоне заявили об угрозе для американских военных операции Турции в Сирии и Ираке

Глава Минобороны США призвал к немедленной деэскалации ситуации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министерство обороны Турции заявило, что целью операции «Коготь-меч», которая проходит в курдских районах на севере Сирии и Ирака, является нейтрализация Рабочей партии Курдистана

Министерство обороны Турции заявило, что целью операции «Коготь-меч», которая проходит в курдских районах на севере Сирии и Ирака, является нейтрализация Рабочей партии Курдистана

Фото: REUTERS

Нанесение Анкарой ударов по ройном Сирии и Ираку угрожает безопасности американского персонала, который работает в данном регионе. Такое заявление сделал представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер.

«Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГИЛ*», - сказано в заявлении главы Пентагона, который также отметил, что «несогласованные военные действия угрожают суверенитету Ирака».

Райдер заявил, что «немедленная деэскалация» нужна, чтобы как и прежде основное внимание уделялось разгрому ИГИЛ и обеспечению безопасности персонала на местах. По его словам, на данный момент Вашингтон продолжит обсуждать с Анкарой и партнерами вопросы о поддержании договоренностей о прекращении огня.

Напомним, Министерство обороны Турции заявило, что целью операции «Коготь-меч», которая проходит в курдских районах на севере Сирии и Ирака, является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), Союза общин Курдистана (ККК), а также Отрядов народной самообороны курдов.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация

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